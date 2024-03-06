«Избавляется от мусора»: военэксперт о передаче ВСУ старых БТР из Болгарии Литовкин: Болгария отдает Киеву старые БТР и избавляется от мусора

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Передавая Украине старые БТР Болгария избавляется от металлического мусора, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он напоминает, что европейская страна является членом НАТО, где другие стандарты и подходы.

Точно мы не знаем о работоспособности этих БТР, как и условия их хранения, но думаю, Болгария избавляется от своего металлического мусора. Это советские БТР с советскими дизелями, двигателями и прочим, — говорит он.

Он считает, что из пользовать данную технику уже невозможно, поэтому Болгарии она точно не нужна. По его словам, делает это София не для галочки, а для собственной выгоды, так как получит за это деньги «из фондов НАТО и Евросоюза».

Ранее телеканал bTV сообщил, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. В среду, 6 марта, первый БТР погрузили на грузовик-платформу. Далее его отправят на железнодорожную станцию в городе Нови-Искыр. Еще 110 предназначенных для ВСУ машин хранятся на базе главного управления жандармерии в Софии.

Тем временем польский генерал Богуслав Пацек заявил, что в конце апреля — начале мая украинские вооруженные силы полностью потеряют инициативу на поле боя. Он объяснил, что в этот период погодные условия будут больше способствовать наступлению российской армии.