Из заднего прохода пожилого француза достали снаряд времен Первой мировой

Фото: Gael Cloarec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французском Тулоне медики достали из заднего прохода 88-летнего мужчины снаряд времен Первой мировой войны. Как передает издание Nice-matin, врачи сталкивались с подобным в практике, однако случай со снарядом стал чем-то из ряда вон выходящим.

Пожилой мужчина явился в клинику в субботу вечером и поведал персоналу о своей проблеме. После этого часть больницы, в первую очередь детское отделение, эвакуировали. В медицинское учреждение приехали саперы и пожарные. Пациентов, прибывших недавно, распределили по другим больницам.

Операция прошла успешно. Из мужчины достали снаряд 5–6 см в диаметре и около 20 см в длину. Сам пенсионер сообщил, что боеприпас не опасен, это коллекционный снаряд, который он нашел в доме брата.

Врачи не стали распространяться насчет того, каким образом предмет оказался внутри пожилого мужчины.

Ранее журналисты писали, что несмотря на обилие товаров в секс-шопах, люди иногда используют для удовлетворения предметы, которые для этого не предназначены, после чего обращаются за помощью к врачам. Хирург Константин признался изданию, что однажды извлек из половых органов девушки три старых телефона, металлический штырь в заднем проходе у мужчины, а также скакалку длиной в 50 см из прямой кишки пациента.