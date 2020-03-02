https://static.news.ru/photo/12e534b0-5c94-11ea-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: educationcenter.cz

В Праге временно закрылся Чешский сельскохозяйственный университет (XCE). Причиной послужило то, что у одного из профессоров диагностировали коронавирус.

Это произошло после того, как преподаватель вернулся с научной конференции в итальянском городе Удине. Сам профессор на здоровье не жаловался, однако у трёх его итальянских коллег, также принимавших участие в конференции, диагностировали коронавирус.

После возвращения с научной конференции в итальянском городе Удине господин профессор несколько дней перемещался по всему зданию университета, вёл занятия, — передаёт РИА Новости слова ректора ЧСУ Петра Скленички.

Он рассказал, что с момента возвращения из Италии преподаватель контактировал с несколькими десятками студентов, и 24 педагогами. Все лица, контактировавшие с профессором в эти дни, теперь будут находиться на 14-дневном карантине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Госдумы предложил российским депутатам воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован коронавирус.