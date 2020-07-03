Из-за вспышки COVID-19 в Каталонии изолировали крупный жилой район

https://static.news.ru/photo/e9acfbf6-bddb-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Reiner /www.imago-images.de/Global Look Press

Правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда).

По словам главы кабмина автономии Кима Торры, в этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. В связи с эти власти приняли решение изолировать район по периметру, будут ограничены въезд и выезд. Даты окончания изоляции пока не сообщаются. Решение вступает в силу в полдень 4 июля, передаёт ТАСС.

Приоритетом правительства являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения, — отметил Торра, добавив, что это было сложное решение.

В Испании режим повышенной готовности был введён в середине марта. 21 июня власти заявили о его прекращении. За всё время пандемии в стране было выявлено более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тысячи пациентов умерли.

Ранее Словения приняла решение об ужесточении режима въезда на территорию страны с 4 июля по причине роста числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители перечисленных стран будут освобождены от двухнедельного карантина при въезде в Словению лишь при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад, писал NEWS.ru.