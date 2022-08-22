Из-за удара ВСУ из HIMARS по Антоновскому мосту пострадали около 15 человек

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine

После удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в списке пострадавших значатся не менее 15 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб Херсонской области. По данным агентства, обстрел начался в районе 13:00 для того, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что ВСУ работают по наводке, получаемой с американских спутников.

В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту, — отметили собеседники агентства.

Они пояснили, что для удара было выбрано именно дневное время, потому что в этот промежуток в ходе ремонта концентрируется наибольшее число работников.

Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме нет, — уточнили в экстренных службах.

Об обстрелах Антоновского моста со стороны украинской армии 8 августа сообщал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ нанесли удар по мосту через Днепр. Стремоусов уточнил, что несущие элементы конструкции остались целыми, однако пострадало дорожное полотно и повреждена строительная техника.