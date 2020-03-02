— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) March 2, 2020
Запрет на взлёт и посадку самолётов в аэропорту после обнаружения дрона ввело Управление воздушного движения Германии. В свою очередь полиция принимает меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России расширило перечень регионов, где разрешены поездки беспилотных автомобилей по городским дорогам. С 2018 года автопилот испытывали только в Москве и Татарстане, с 1 марта 2020-го власти разрешили тесты в 13 субъектах.