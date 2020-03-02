Фото: Frank Rumpenhorst/Global Look Press

В Германии аэропорт Франкфурта приостановил осуществление полётов. Причиной послужило обнаружение неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает местная полиция в своём Twitter.

Запрет на взлёт и посадку самолётов в аэропорту после обнаружения дрона ввело Управление воздушного движения Германии. В свою очередь полиция принимает меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России расширило перечень регионов, где разрешены поездки беспилотных автомобилей по городским дорогам. С 2018 года автопилот испытывали только в Москве и Татарстане, с 1 марта 2020-го власти разрешили тесты в 13 субъектах.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях