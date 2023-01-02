В Молдавии из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники

В Молдавии в первые дни января на фоне аномально теплой погоды зацвели подснежники, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Государственной гидрометеорологической службы. В начале года температура воздуха в стране превысила норму на 11 градусов, и теплая погода сохранится до конца недели.

В ближайшие дни в Молдавии ожидается от плюс 8 °C до плюс 13 °C, но к концу недели немного похолодает, — сообщает метеослужба.

В Молдавии подснежники внесены в национальную Красную книгу и, согласно Кодексу о правонарушениях, их сбор и продажа наказывается штрафом до 2 тысяч леев ($104).

В России, наоборот, метеорологи предупреждают жителей Центрального округа о 30-градусных морозах на Рождество. Холодать начнет уже 3 и 4 января, предупреждают специалисты центра «Фобос».