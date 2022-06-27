Из России в Финляндию запретили ввозить крепкий алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках санкций в Финляндии запретили ввоз крепкого алкоголя из России, в том числе из магазинов беспошлинной торговли на границе, рассказал РИА Новости представитель таможни Финляндии Яркко Кескинен. При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, включая пиво, сидр и вино.

Санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», — пояснил представитель таможни.

Ранее сообщалось, что Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Отмечается, что запрет призван предотвратить покупку товаров, приносящих России существенный доход. При этом рекомендовалось обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России. Санкции также распространяются на вывоз в РФ товаров, отнесeнных к предметам роскоши, в том числе некоторых изделий бытовой элeктроники.