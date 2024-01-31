Из найденной в Словении ели возрастом 6500 лет решили сделать мебель

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Найденное в Словении хорошо сохранившееся бревно серебристой ели возрастом более 6500 лет могут использовать для создания уникальных музыкальных инструментов или мебели, сообщает EADaily со ссылкой на местное телевидение. Дерево было обнаружено рабочими при очистке дна озера в национальном парке Триглав.

Как пишет издание, бревно длиной три метра и диаметром 40−80 см долго находилось в бескислородной среде под более чем метровым слоем воды, благодаря чему хорошо сохранилось. Дерево распилили на доски и, как заявил плотник и известный местный музыкант Яни Кутин, с ним будет легко работать. По его мнению, найденного бревна хватит на изготовление уникальной мебели или музыкальных инструментов, акустика которых обещает быть особенной.

Ранее в канадской провинции Альберта ученые обнаружили останки молодого тираннозавра с двумя детенышами небольшого птицеподобного динозавра в желудке. Возраст находки оценивается примерно в 75,3 млн лет.

Также сообщалось об обнаружении в Китае древнего рисового поля возрастом около 5300–5500 лет. Находка, сделанная в провинции Чжэцзян на востоке страны, принадлежит позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.