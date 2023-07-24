Из могилы советского разведчика Кузнецова попытались украсть его прах Мэр Львова сообщил о попытке кражи останков советского разведчика Николая Кузнецова

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Неизвестные жители Львова предприняли попытку кражи останков советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы на Холме Славы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый. По его словам, расследование инцидента передано полиции.

Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция, — сообщил Садовый.

Мэр города также напомнил, что Львову «Кузнецов не нужен», однако просто так его останки власти отдавать не собираются. По всей дополнительной информации он посоветовал писать в Главное управление разведки Украины.

Известно, что ветеранские организации РФ неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова. Хотя суд дважды вставал на их сторону, Садовый отказывался выполнять его решения.

Ранее неизвестные злоумышленники украли 13 бронзовых колоколов с мемориала российского адмирала Федора Ушакова в Болгарии. По информации Болгарского национального телевидения, они находились в собственности исторического музея города Каварна. Вес каждого из похищенных колоколов составляет около 10 килограммов.