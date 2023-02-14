Из Львова эвакуировали шедевры европейской живописи

Фото: Ingo Wagner/dpa/Global Look Press

Из национальной картинной галереи во Львове эвакуировали 33 шедевра европейской живописи XV-XX веков. Как сообщает прибалтийский корреспондент EADaily, полотна были отправлены в Вильнюс и размещены во дворце правителей, среди картин есть работы итальянских, немецких, испанских, фламандских, австрийских и польских мастеров.

В спокойное время никто бы не стал вывозить из Львова картинную галерею, оставляя хранилище полупустым, — заявили хранители музея.

В Вильнюс доставили «Портрет Катерины Стаженской» (1803 г.) французского художника Франсуа Жерара (1770−1837), «Портрет императрицы Елизаветы (Сисси)» австрийца Георга Рааба (1821−1885), «Конь над убитым всадником» поляка Юлиуша Коссака (1824−1899) и шедевры других европейских художников. Спонсором перевозки картин из Львова в Вильнюс выступили немецкий Институт Гете и созданный при МИД ФРГ фонд сбережения культурных ценностей.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке ранее назвал российских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского учреждения культуры. На подписи к портрету Всеволода Гаршина кисти Репина указано, что автор произведения — украинец.