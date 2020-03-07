Фото: Informateando/facebook.com

Из водопроводных кранов домов жителей деревни в итальянском регионе Эмилия-Романья вместо воды полилось игристое розовое вино.

Выяснилось, что это произошло из-за неполадок на одной из виноделен, находящихся на территории этого же района. Из-за более высокого уровня давления в сравнении с водой напиток попал в трубы через течь.

Местные жители снимали льющееся вино и выкладывали видео в социальные сети. Некоторые отнеслись к ситуации с юмором и даже благодарили Господа за алкоголь, идущий из-под крана.

Позднее власти региона извинились перед итальянцами в Facebook. Они заверили, что утечка розового вина не навредит здоровью жителей деревни.

Как ранее писал NEWS.ru, некоторые жители Будённовска в Ставропольском крае утром 1 января обнаружили, что из крана у них течёт вода ярко-голубого цвета.

Видео необычного явления опубликовано на неофициальной городской странице в Instagram. Приславший ролик подписчик сообщил, что живёт на улице Гирченко. В комментариях пользователи разошлись во мнениях о причинах такой нехарактерной окраски. Многие предположили, что это незамерзающая жидкость.

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