Из водопроводных кранов домов жителей деревни в итальянском регионе Эмилия-Романья вместо воды полилось игристое розовое вино.
Выяснилось, что это произошло из-за неполадок на одной из виноделен, находящихся на территории этого же района. Из-за более высокого уровня давления в сравнении с водой напиток попал в трубы через течь.
Местные жители снимали льющееся вино и выкладывали видео в социальные сети. Некоторые отнеслись к ситуации с юмором и даже благодарили Господа за алкоголь, идущий из-под крана.
Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberÃas de las casas del pueblo.
Позднее власти региона извинились перед итальянцами в Facebook. Они заверили, что утечка розового вина не навредит здоровью жителей деревни.
Как ранее писал NEWS.ru, некоторые жители Будённовска в Ставропольском крае утром 1 января обнаружили, что из крана у них течёт вода ярко-голубого цвета.
Видео необычного явления опубликовано на неофициальной городской странице в Instagram. Приславший ролик подписчик сообщил, что живёт на улице Гирченко. В комментариях пользователи разошлись во мнениях о причинах такой нехарактерной окраски. Многие предположили, что это незамерзающая жидкость.