«Из каждого выступа»: чешский наемник рассказал, что ждет ВСУ Lidovky: вклинения ВС России позволят им окружить участки обороны ВСУ

Фото: МО Украины

Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, заявил чешский военный с позывным Павел в интервью газете Lidovky. По мнению его товарищей, поставки Вашингтона не смогут изменить тяжелое положение Киева на поле боя.

Из каждого «выступа» (образовавшегося во время наступления России. — NEWS.ru.) можно проникать как на север, так и на юг. И замыкать эти участки (обороны ВСУ к северу и югу от выступов. — NEWS.ru.), — пояснил военнослужащий.

Ранее стало известно, что группировка войск «Север» ВС России в течение недели взяла под контроль село Старица в Харьковской области и продолжила отодвигать ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ пытались перехватить инициативу и контратаковали в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск. По данным МО, в результате украинская сторона лишилась живой силы и техники пяти бригад ВСУ и четырех бригад, входящих в состав территориальной обороны.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации близ Кисловки Харьковской области. Интенсивные боестолкновения наблюдаются на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе, подчеркнул он.