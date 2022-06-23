Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов Замглавы ВГА Стремоусов: из Херсонского порта не могут выйти 12 иностранных судов

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В порту Херсона остаются на рейде 12 зарубежных судов, которые не могут выйти в Черное море, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что украинское руководство заблокировало лиман, из-за чего проход в море оказался невозможен.

В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов, — уточнил Стремоусов.

Стремоусов отметил, что пока суда не могут выйти из порта на фоне действий ВСУ. Они заминировали водный выход из Херсона через Днепро-Бугский лиман неподалеку от города Очаков, расположенного в Николаевской области.

Сейчас Херсонская область находится под полным контролем российских военных. В ней введены в работу военно-гражданские администрации, начато хождение рубля и вещание отечественных телеканалов. Там собираются провести референдум о вхождении в состав России.