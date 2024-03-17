«Из голубя в ястреба»: в Британии объяснили заявления Макрона об Украине Telegraph: Макрон сменил тон по Украине для повышения престижа Франции

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об Украине отражают его намерение вернуть стране статус доминирующей силы в Евросоюзе, сообщает The Telegraph. Издание пришло к выводу, что французский лидер превращается из «голубя в ястреба».

По мнению авторов, к таким изменениям Макрона подтолкнула внутриполитическая ситуация. В частности, речь идет о конкуренции между Германией и Францией. Согласно данным источника, Берлин нарушил джентльменское соглашение между государствами, на котором базировалось франко-немецкое сотрудничество.

Соглашение заключалось в том, что Германия берет на себя роль экономического лидера, в то время как Франция выступает стратегическим игроком. При этом отмечается, что теперь границы оказались «размыты» и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга. В связи с этим Макрон стремится вернуть Парижу авторитет стратегического лидера по Украине в Европе, из-за чего западные страны «находятся в разгаре настоящей франко-германской дуэли».

Ранее Макрон заявил, что Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. По его мнению, это необходимо для того, чтобы страна «шла уверенно».