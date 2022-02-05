Из газохранилищ Европы уже отобрано 85% закачанного летом газа

На начало февраля европейские хранилища газа опустели уже на 85% от объёма топлива, закачанного в летний период, передаёт ТАСС со ссылкой на «Газпром» и Gas Infrastructure Europe. 3 февраля объём активного газа в европейских ПХГ стал ниже на 27%, или на 13,4 млрд куб. м, чем на эту дату в 2021 году.

Таким образом, запасы голубого топлива на 2,7 млрд куб. м меньше, чем минимальный показатель на эту дату, уточнили в компании.

Подобная динамика наблюдается с начала 2022 года. 11 января уровень запасов газа в европейских хранилищах переместился в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

Такую же ситуацию наблюдают и в украинских ПХГ. Там объёмы топлива опустились до 11,2 млрд куб. м, что ниже на 46,5%, чем показатель прошлого года, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем было на начало закачки в апреле 2021 года.

В «Газпроме» также назвали общий уровень заполненности ПХГ Европы, он составляет 36,7%. При этом, по информации компании, подземные хранилища Германии и Франции уже на две трети пусты.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. В своём выступлении перед депутатами Федерального совета Австрии он высказал мнение, что речь идёт о «хорошо согласованной стратегии» Российской Федерации и концерна «Газпром».