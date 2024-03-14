Ивановское, Бердычи, Часов Яр: где «трещит» оборона ВСУ, что сказал Сырский

Фото: https://t.me/osirskiy

Александр Сырский

Обстановка на фронте для ВСУ остается очень сложной, признал украинский главком Александр Сырский. Какие направления он назвал наиболее опасными, почему на Западе опасаются прорыва обороны ВСУ, как пытаются поддержать украинскую армию, и кто недоволен новым главнокомандующим ВСУ?

Что сказал Сырский о положении ВСУ

Главком ВСУ посетил передовые позиции ВСУ в Донбаяссе вместе с министром обороны Украины Рустамом Умеровым. На своей странице соцсетях Сырский рассказал о наиболее проблемных направлениях.

«Противник [ВС РФ] продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — пишет Сырский.

Автор издания «Свободная пресса» Александр Ситников предположил, что Сырский перечислил населенные пункты, которые ВСУ потеряют в ближайшее время.

Как пишет Telegram-канал «Z кейс», в Ивановском (прежнее название Красное) идут ожесточенные бои, село является важным опорным пунктом ВСУ, преграждающим дорогу на Часов Яр. В Тернах, по данным украинских источников, есть продвижение ВС РФ на глубину до 1,15 км. В Бердычах, где ВСУ потеряли несколько американских танков Abrams, по сообщению Минобороны РФ российские войска отбивают контратаки штурмовых групп противника, идут встречные бои. При этом линия соприкосновения сил — без значительных изменений. Аналогичная ситуация складывается в районе Тоненького, Вербового и Работино.

Фото: МО Украины

Почему на Западе опасаются прорыва обороны ВСУ

Американский Институт изучения войны (ISW) предупредил о возможности скорого прорыва ВС РФ через линию обороны ВСУ. Эксперты отмечают, что Россия продолжает владеть инициативой в масштабе театра военных действий, «и будет в состоянии определять время, место и размах наступательных операций настолько, насколько сможет удержать инициативу».

«Слова Сырского и заявления украинских командиров [в интервью Der Spiegel] предполагают, что усиление российских наступательных операций в тех районах, которые оказались не в приоритете при распределении и без того ограниченного боепитания, в короткие сроки могут привести к прорыву русских и дестабилизации ранее стабильного фронта», — подчеркивает ISW.

Как отмечает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на статью Associated Press, западные СМИ перечисляют все основные проблемы ВСУ:

Дефицит боеприпасов;

Дефицит техники;

Большие потери и нарастающий дефицит живой силы;

Дефицит ПВО;

Падающий моральный дух;

Просчеты и ошибки военного руководства Украины.

Как Киев и Запад пытаются поддержать ВСУ

Западные аналитики подчеркивают, что для предотвращения прорыва фронта Запад должен нарастить снабжение ВСУ. Так, Чехия надеется обеспечить ВСУ боеприпасами, закупленными за пределами Евросоюза; однако первые поставки возможны не раньше июня 2024 года, сообщил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. По данным The Wall Street Journal, в Пентагоне заявили о готовности направить ВСУ баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

В Киеве президентская партия «Слуга народа» внесла в Верховную Раду уже второй за три дня законопроект о мобилизации заключенных.

Между тем в Эстонии подсчитали, что для «победы на поле боя» Запад должен поставлять Украине военной помощи не менее чем на $120 млрд в год. Сам главком ВСУ, как сообщили источники Telegram-канала «Резидент», требует максимально жесткого закона о массовой мобилизации на Украине, чтобы срочно восстановить украинские резервы.

Фото: МО Украины

Кто недоволен Сырским

«Резидент» также сообщает, что и на Украине, и на Западе зреет недовольство новым главнокомандующим ВСУ, который в феврале сменил популярного Валерия Залужного, а также пришедшим в сентябре 2023 года министром обороны Умеровым.

«Замена руководителей бригад проводится по принципу отношения к Зеленскому, а не боевым успехам», — отмечает канал.

При этом чтобы остановить ВС РФ, Сырский активно использовал резервы, что многократно увеличило потери ВСУ, в том числе западной боевой техники.

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