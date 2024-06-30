Итоги первого тура выборов во Франции назвали тяжелым поражением Макрона Соцпартия Франции: итоги первого тура выборов — тяжелое поражение Макрона

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции стали тяжелым поражением для президента Эммануэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве. Он также выразил озабоченность тем, что к власти могут прийти крайне правые силы.

Это только первый тур. Теперь это ответственность президента республики и руководства президентского большинства — принять четкие решения, — отметил он.

По итогам голосования в округе Энен-Бомон глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания, куда она баллотировалась. Пока данные о числе избранных в первом туре депутатов не публиковались. Всего их должно быть 577.

Итоги выборов во Франции представляют интерес для России, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул он, этот процесс — сугубо внутреннее дело Парижа. Он добавил, что Москва видит динамику потери популярности у некоторых политических сил Франции и рост у других.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, ранее выразил уверенность, что «макронизму» в стране пришел конец. По его словам, данное заявление не имеет отношения к мести, поскольку он действительно считает, что настало время политической перестройки.