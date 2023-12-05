Итальянскому ювелиру дали 17 лет тюрьмы за убийство грабителей Итальянский ювелир из Асти застрелил двух грабителей и получил 17 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд итальянского города Асти приговорил к тюремному заключению 68-летнего ювелира Марио Роджеро, сообщила Corriere della Sera. Мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в апреле 2021 года.

Преступники зашли в ювелирную лавку в Гринцане-Кавур под видом покупателей и начали угрожать пистолетом, который позднее оказался муляжом, жене и дочери ювелира. Услышав шум, Роджеро схватился за настоящее оружие и произвел три выстрела — два злоумышленника скончались, один был ранен и сбежал. Согласно обвинительному заключению, действия Роджеро не были продиктованы соображениями самообороны.

Ранее столичная прокуратура опубликовала видео ограбления в центре Москвы на Пресненском Валу около банка. На кадрах злоумышленники на Mercedes подъезжают к мужчинам, делают несколько выстрелов в их сторону, забирают сумки с деньгами и уезжают. Позднее выяснилось, что нарушители не заметили в машине своих жертв 40 млн рублей, а по дороге потеряли еще 3 млн.

В начале ноября грабитель попытался отобрать сумку у пенсионерки в Севастополе, однако двое спортсменов пресекли преступление. Они догнали мужчину, нанесли ему несколько ударов, отняли принадлежащую женщине вещь и вызвали полицию. Молодые люди удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников МВД.