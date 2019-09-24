https://static.news.ru/photo/09a2eb36-def9-11e9-8593-fa163e074e61_660.jpg Витторио Григоло Фото: Sebastian Gabsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лондонский Королевский театр Ковент-Гарден отстранил итальянского тенора Витторио Григоло. Причиной такого решения стал скандал, связанный с тем, что исполнитель приставал к участнице хора прямо во время выступления.

Инцидент произошёл в Японии, где итальянец представлял оперу Шарля Гуно «Фауст». На глазах у зрителей Григоло начал вести себя вызывающе и приставать к хористке. Остальные артисты умоляли его остановиться, а публика была в шоке, передаёт « Ридус ».

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