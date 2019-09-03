Итальянская политическая партия «Движение пяти звёзд» (Д5З) по результатам внутреннего голосования поддержит формирование коалиционного правительства с ранее бывшей в оппозиции Демократической партией.
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Исход опроса должен серьёзно повлиять на политический ландшафт страны. Джузеппе Конте, которому итальянский президент Серджо Маттарело поручил сформировать новое правительство, заявил, что выполнит поручение к среде, 4 сентября. Решение Д5З о создании коалиции позволит новому правительству принести присягу уже 5 сентября.
«Движение пяти звёзд» основали комик Бепе Грилло и бизнесмен Джанроберто Казаледжо в 2009 году. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и отчасти евроскептицизм. Она также поддерживает всеобщий свободный доступ в Интернет как одно из фундаментальных прав человека.
News.ru ранее сообщил, что в итальянском городе Турине появилась фреска с изображением первого главы ДНР Александра Захарченко.