https://static.news.ru/photo/37ffc452-ce7f-11e9-b7be-fa163e074e61_660.jpg Бепе Грилло Фото: Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Итальянская политическая партия «Движение пяти звёзд» (Д5З) по результатам внутреннего голосования поддержит формирование коалиционного правительства с ранее бывшей в оппозиции Демократической партией.

Как передаёт РИА Новости , опрос проводился на базе онлайн-платформы «Руссо». Участие в нём приняли рекордные 79 тысяч членов партии. 79,3% участников положительно ответили на поставленный вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Д5З запустило вместе с Демократической партией правительство под председательством Джузеппе Конте?»

Исход опроса должен серьёзно повлиять на политический ландшафт страны. Джузеппе Конте, которому итальянский президент Серджо Маттарело поручил сформировать новое правительство, заявил, что выполнит поручение к среде, 4 сентября. Решение Д5З о создании коалиции позволит новому правительству принести присягу уже 5 сентября.

«Движение пяти звёзд» основали комик Бепе Грилло и бизнесмен Джанроберто Казаледжо в 2009 году. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и отчасти евроскептицизм. Она также поддерживает всеобщий свободный доступ в Интернет как одно из фундаментальных прав человека.

News.ru ранее сообщил, что в итальянском городе Турине появилась фреска с изображением первого главы ДНР Александра Захарченко.