Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для народа своей страны. Такое мнение высказал в эфире итальянского телеканала Rete 4 журалист и историк Анджело Д'Орси. По его мненеию, глава украинского государства является одним из главныхпрепятствий для достижения мира.

Он ведёт кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит, - заявил журналист.

Он также подчеркнул, что именно Зеленский стал одним из основных препятствий на пути достижения мира в регионе.

Журналист считает, что ситуация на Украине представляет "войну США против Европы". Вашингтон желает разорвать связи между РФ и ЕС, а в будущем и с Китаем. США трудно принять, что однополярный мир меняется, полагает Д'Орсо.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьёй "Коллаборационизм". Её предполагается использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».