В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической Итальянский социолог Алессандро Орсини назвал ситуацию на Украине «трагедией»

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look press

Итальянский социолог Алессандро Орсини в интервью телеканалу RAI 3 заявил, что ситуацию на Украине можно назвать катастрофической, поскольку страна несет большие потери. Орсини отметил, что страна погружается в критическое состояние.

Ситуация на Украине — это просто катастрофа. Украина все больше разрушается, число погибших также увеличивается. <...> В целом, ситуация на Украине — страшная трагедия, — резюмировал Орсини.

Социолог добавил, что на данный момент Россия «одержала самую важную военную победу», взяв под контроль Краматорск и Славянск на территории Донбасса. По словам Орсини, по мере того, как Россия овладевает новыми территориями на Донбассе, ситуация для Украины складывается всё более «трагичная».

Орсини подчеркнул, что в дальнейшем Украина будет использовать оружие, поставленное ей США, для обороны Одессы.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходаренок заявил, что поставки на Украину различных образцов западной артиллерии сыграли с ВСУ злую шутку, поскольку вместо повышения боевой эффективности в войсках неразбериха. По его словам, техника из США и других стран НАТО различна в калибрах, которых не менее шести. Он отметил, что вовремя подвозить на передовую снаряды каждого из калибров проблематично.