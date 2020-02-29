Глава итальянской области Венето Лука Дзайя в телеэфире сравнил пищевые предпочтения китайцев и итальянцев. Политик связал распространение коронавирусной инфекции в КНР с тем, что граждане Китая «едят живых мышей или что-то в этом роде».
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Китайское посольство в Риме незамедлительно отреагировало на заявление главы Венето, заявив, что «итальянский политик оклеветал китайский народ». Дипломаты КНР выразили уверенность в том, что слова Дзайи не отражают позицию всей Италии.
Глава региона после этого принёс извинения, сказав, что он не хотел никого обидеть своим высказыванием.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Венеции — административном центре региона Венето — до весны закрыли все школы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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