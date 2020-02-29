https://static.news.ru/photo/ac88e5e2-5af7-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава итальянской области Венето Лука Дзайя в телеэфире сравнил пищевые предпочтения китайцев и итальянцев. Политик связал распространение коронавирусной инфекции в КНР с тем, что граждане Китая «едят живых мышей или что-то в этом роде».

Как передаёт РИА Новости, Дзайя затем обосновал сравнительно небольшое число заражений в Венето тем, что местные жители имеют высокий уровень культуры и гигиены. Это же, по словам политика, относится и ко всем итальянцам.

Китайское посольство в Риме незамедлительно отреагировало на заявление главы Венето, заявив, что «итальянский политик оклеветал китайский народ». Дипломаты КНР выразили уверенность в том, что слова Дзайи не отражают позицию всей Италии.

Глава региона после этого принёс извинения, сказав, что он не хотел никого обидеть своим высказыванием.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Венеции — административном центре региона Венето — до весны закрыли все школы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.