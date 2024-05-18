Итальянский наемник воевал за Украину с шевронами «Правого сектора»

Фото: МО Украины

Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), следует из его фотографий опубликованных в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Соответствующая символика размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.

Примечательно, что в аккаунте наемника удалены все публикации, кроме одной фотографии. На ней сам Галли стоит с гранатометом. Причем в аккаунте его отца фотографий сына больше — на кадрах он позирует с пулеметом и автоматом. Там также отчетливо видны шевроны «Правого сектора».

Галли умер в больнице в 2022 году после артиллерийского обстрела под Харьковом. Возвращение его тела на родину заняло два месяца. Наемник похоронен в фамильном склепе в городе Аббьяте-Гуаццоне.

Ранее стало известно, что могила польского наемника Януша Шереметы, которого ликвидировали на Украине, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Мужчина завербовался в Иностранный легион ВСУ в начале марта 2022 года, ранее он учился на актера. Он публиковал в соцсетях видео с убийством российского военного.