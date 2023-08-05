Беглый итальянский мафиози попал за решетку из любви к ФК «Наполи»

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Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта, который на протяжении 11 лет скрывался от правоохранительных органов, был арестован на греческом острове Корфу после того, как пришел на мероприятие болельщиков футбольного клуба «Наполи» в честь чемпионства любимой команды, пишет газета Corriere della Sera. Его опознали по фотографиям с вечеринки и арестовали.

По данным газеты, полицейские вычислил мужчину по фотографии, которая была сделана на балконе одного из ресторанов. На снимке 60‑летний уроженец Неаполя был в шарфе и бейсболке футбольного клуба. После проверки и слежки мужчина был задержан при сотрудничестве греческой полиции.

Ла Порта был «белым воротничком» (работник, в первую очередь занимающийся умственным трудом. — NEWS.ru) в неаполитанском мафиозном клане Контини. Представители итальянского правосудия приговорили его к 14 годам и четырем месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и другие налоговые и финансовые преступления.

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