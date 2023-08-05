Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта, который на протяжении 11 лет скрывался от правоохранительных органов, был арестован на греческом острове Корфу после того, как пришел на мероприятие болельщиков футбольного клуба «Наполи» в честь чемпионства любимой команды, пишет газета Corriere della Sera. Его опознали по фотографиям с вечеринки и арестовали.
По данным газеты, полицейские вычислил мужчину по фотографии, которая была сделана на балконе одного из ресторанов. На снимке 60‑летний уроженец Неаполя был в шарфе и бейсболке футбольного клуба. После проверки и слежки мужчина был задержан при сотрудничестве греческой полиции.
Ла Порта был «белым воротничком» (работник, в первую очередь занимающийся умственным трудом. — NEWS.ru) в неаполитанском мафиозном клане Контини. Представители итальянского правосудия приговорили его к 14 годам и четырем месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и другие налоговые и финансовые преступления.
Ранее сотрудники ФСБ задержали банду фальшивомонетчиков из Дагестана. Она состояла из 11 человек. По данным МВД, преступники успели напечатать миллиард рублей. Злоумышленники распространяли фальшивые купюры в нескольких регионах России, среди которых Ростовская область, Ставропольский край, Ингушетия, Чечня и Дагестан.