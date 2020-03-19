https://static.news.ru/photo/69c6c530-6a10-11ea-b697-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.

По её словам, ситуация критическая, поскольку у медиков нет инструментов для помощи, только средства защиты.

У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца, конечно, ведь ты как врач не можешь оставить его умирать, он смотрит на тебя. А когда его интубировать? Трубка у тебя есть, а вот аппарата искусственной вентиляции легких нет. И что же? — рассказала медик.

По её словам, в больницах не хватает мест для пациентов. Некоторые из них вынуждены находиться в ванных комнатах, других врачи проверяют прямо в машинах скорой помощи.

Женщина рассказала, что после смены она моется под душем с мылом около 40 минут и ставит стираться вещи. Дома она ходит в маске и старается держаться подальше от мужа и детей. Она рассказала, что остригла себе волосы, чтобы уменьшить вероятность попадания вируса в дом.

По словам женщины, медикам приходится передавать умирающим пациентам слова их родных, которые им говорят по телефону, а также отдавать записки и рисунки от внуков, которые приносят в больницу.

Мне пришлось говорить с двумя детьми пациента, которые живут далеко друг от друга. Они даже оплакать его не могли вместе. Не говорю уже о том, чтобы подержать его за руку, — даже мы не можем этого сделать, — рассказала хирург, как медики сообщают родственникам о смерти пациента.

Она подчеркнула, что многие её коллеги находятся на грани нервного срыва из-за тревоги и переутомления, сообщает Corriere Della Sera.

В настоящий момент в Италии зарегистрировано 41 035 случаев заражения коронавирусом. Умерли — 3 405 пациентов, выздоровели — 4 440 человек.

NEWS.ru писал, что с 11 по 18 марта итальянские полицейские составили протоколы за нарушение карантина на 51 892 человека.

Всего в мире COVID-19 заразились 219 583 человек, выздоровели — 84 801, 8928 пациентов умерли.