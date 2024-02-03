Итальянский чиновник уволился из-за подозрений в краже картины XVII века

Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Витторио Сгарби

Замминистра культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби подал в отставку на фоне скандала с кражей старинной картины, пишет Corriere della Sera. После этого он пожелал смерти журналисту, который задавал вопросы о расследовании.

Я немедленно ухожу в отставку с поста заместителя министра и в ближайшие часы сообщу об этом [премьер-министру Италии Джордже] Мелони, — сказал он.

При этом отмечается, что замминистра также обвинили в незаконной для госчиновника коммерческой деятельности из-за платных лекций по искусству. Предположительно, на этом он успел заработать €150–200 тысяч.

В начале января Сгарби заподозрили в краже картины художника Рутилио Манетти «Пленение Святого Петра» XVII века. Полотно пропало в 2013 году, а позже было обнаружено в одном из домов замминистра. Следствие считает, что Сгарби подделал картину, чтобы скрыть ее пропажу.

Ранее стало известно, что руководитель ключевого политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда и глава фракции ЛДП в кабинете министров Хиросигэ Сэко подали в отставку из-за громкого скандала, связанного с нарушением финансовой отчетности в партии. Должности также лишился глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.