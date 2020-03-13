https://static.news.ru/photo/ce02f8f4-652c-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Лука Францезе Фото: Luca Franzese/facebook.com

Итальянский актёр сериала «Гоморра» Лука Францезе оказался заперт на карантине с телом умершей от коронавируса сестры. Шокирующее видео с телом погибшей он опубликовал в соцсетях и заявил. что уже несколько дней итальянские похоронные службы не могут забрать труп.

Здесь, на кровати, лежит моя сестра. Она мертва! Я не знаю, что делать. Я не могу почтить её так, как она того заслуживает, потому что похоронные службы бросили меня. Я связался со всеми, но никто не смог дать мне ответа, — еле сдерживая слёзы, говорит мужчина.

По его словам, ритуальные конторы не хотят забирать тело из-за риска заразиться. Сам актёр утверждает, что также может быть болен, поскольку делал сестре искусственное дыхание.

Италия бросила нас, давайте поддержим друг друга. Я умоляю вас распространить это видео повсюду, — обратился от к пользователям.

Ролик посмотрело уже более девяти миллионов человек. Видео не осталось без внимания властей. которые в итоге организовали похороны умершей, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В России за последние сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности официально подтверждены данные о 32 заболевших.