Итальянских врачей покусали заражённые СOVID-19 мигранты

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Трое мигрантов из Нигерии, которые несколько дней назад были госпитализированы в Италии с диагнозом COVID-19, покусали медработников во время попытки побега из больницы.

Инцидент произошёл в Риме. Две женщины и мужчина с положительными результатами тестов на коронавирус, требовали выпустить их из больницы. Получив отказ, они попытались вырваться на свободу силой. При этом пустили в ход кулаки и собственные зубы. Поводом для негодования нигерийцев послужило то, что из больницы выписали ещё одного мигранта — 16-летнего бенгальца, у которого тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

Для усмирения разбушевавшихся пациентов врачи вызвали отряд карабинеров. В ходе потасовки пострадали как медики, так и силовики. Кроме того, было повреждено имущество госпиталя.

На нигерийцев были составлены протоколы, а некоторые политики в очередной раз подняли вопрос о мигрантах. Так, лидер правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини, заявил, что власти умышленно замалчивают истинное количество мигрантов в стране, чем ставят под угрозу безопасность итальянцев, сообщает издание il Messaggero.

Ранее NEWs.ru писал, что работник транспортной компании Ронан Хьюз, в прицепе грузовика которого в октябре 2019-го в графстве Эссекс (Великобритания) обнаружили тела 39 мигрантов из Вьетнама, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства. Фигурантами дел являются ещё восемь человек. Двое из них признали себя виновными в пособничестве нелегальной миграции.