https://static.news.ru/photo/ee6342aa-6213-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия протестов прошла в 27 исправительных учреждениях Италии. Заключённые потребовали объявления амнистии в связи с коронавирусом.

Акции затронули тюрьмы в Риме, Милане, Салерно, Неаполе, Модене, Вероне и ряде других итальянских городов. Зэки жгли матрасы, взбирались на крыши построек, а также пытались взять под контроль тюремные медучреждения.

В результате бунтов погибли шесть человек. Кроме того, пострадали 18, в числе которых шестеро санитаров и трое охранников. По фактам гибели людей начато расследование, сообщает издание Corriere della Sera.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана временно выпустили из тюрем около 70 тысяч человек в связи со вспышкой коронавируса. На свободе они будут находиться до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу.