Серия протестов прошла в 27 исправительных учреждениях Италии. Заключённые потребовали объявления амнистии в связи с коронавирусом.
Акции затронули тюрьмы в Риме, Милане, Салерно, Неаполе, Модене, Вероне и ряде других итальянских городов. Зэки жгли матрасы, взбирались на крыши построек, а также пытались взять под контроль тюремные медучреждения.
В результате бунтов погибли шесть человек. Кроме того, пострадали 18, в числе которых шестеро санитаров и трое охранников. По фактам гибели людей начато расследование,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана временно выпустили из тюрем около 70 тысяч человек в связи со вспышкой коронавируса. На свободе они будут находиться до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу.
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