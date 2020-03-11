https://static.news.ru/photo/b8cee3d0-63a1-11ea-9aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ассоциация итальянских адвокатов из «Палаты специалистов по уголовному европейскому праву» обратилась к российским властям с просьбой выслать Италии гуманитарный груз с медицинскими масками и средствами для предотвращения заражения.

Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации — стране, всё ещё мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незаражённые районы и помочь населению путём отправки аппаратов интенсивной терапии, — говорится в обращении.

Юристы отмечают, что они вынуждены обратиться в Путину, поскольку Евросоюз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии, пишет РИА Новости.

Глава ассоциации Александро Мария Тирелли подчеркнул, что в Италии существует недовольство ЕС, и широкие слои населения поддерживают Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил введение более жёстких карантинных мер в отношении северных регионов. Так, в областях Ломбардия и Венето предлагается закрыть все учреждения кроме аптек и магазинов, а также остановить работу транспорта.