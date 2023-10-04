Итальянские власти рассказали, кто погиб в ДТП под Венецией Губернатор Венето: погибшие в ДТП под Венецией — иностранцы

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Погибшие в результате падения автобуса под Венецией являются в основном иностранцами разных национальностей, заявил губернатор области Венето Лука Дзайя. По его словам, которые приводит агентство ANSA, среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Жертвы и пострадавшие — разных национальностей, не итальянцы, — сказал Дзайя.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, 18 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Инцидент произошел 3 октября в районе железнодорожного вокзала Местре в пригороде Венеции. Новый автобус на смешанном топливе с использованием метана использовался для частной поездки. Он упал с эстакады с высоты около 10 метров на электрические провода и загорелся. Огонь был быстро потушен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По некоторым данным, причиной ДТП могло стать недомогание водителя. В результате аварии он погиб. Известно, что автобус ехал с небольшой скоростью.

Мэр Венеции объявил гражданский траур по погибшим. Соболезнования от имени правительства выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.