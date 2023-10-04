Итальянские власти назвали число погибших в ДТП под Венецией украинцев Мэрия Венеции: почти половина погибших в ДТП под Венецией - украинские туристы

Фото: Livemedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате падения автобуса с 10-метровой эстакады на севере Италии погибли девять граждан Украины, общее количество жертв составило 21, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мэрии Венеции. Личности всех погибших установлены.

По информации местных властей, среди жертв аварии также четверо граждан Румынии, трое представителей ФРГ, два гражданина Португалии, гражданин Хорватии, ЮАР, а также итальянец — водитель автобуса. Прокуратура Венеции проводит расследование по факту ДТП. В агентстве ANSA уточнили, что дело квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек.

Известно, что следователи изучают записи камер наружного наблюдения для восстановления динамики произошедшего. По одной из версий, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса почувствовал себя плохо.

По информации СМИ, авария стала самым серьезным дорожным происшествием в Венеции за последние десятилетия. Инцидент произошел 3 октября в районе железнодорожного вокзала Местре в пригороде Венеции. Автобус использовался для перевозки туристов к одному из кемпингов на материковой части города. Он упал с эстакады с высоты около 10 метров на электрические провода и загорелся. Огонь был быстро потушен, это позволило извлечь обгоревшие тела. Среди погибших двое детей — возрастом 1 год и 13 лет. Также пострадали 15 человек..

В компании-перевозчике указали, что автобус был электрическим и потому достаточно тяжелым. Ранее сообщалось, что транспорт работал на смешанном топливе с использованием метана. Не исключается также, что возгорание возникло до падения автобуса, а не после. Перед тем, как рухнуть с эстакады, машина ехала с очень небольшой скоростью. При этом участие других транспортных средств в ДТП исключено.

Мэр Венеции объявил гражданский траур по погибшим. Соболезнования от имени правительства выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.