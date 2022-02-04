Итальянские СМИ раскрыли подробности убийства журналистов в Донбассе

Приказ о начале миномётного обстрела в районе села Андреевка под Слаявнском 24 мая 2014 года отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины Михаил Забродский. В результате обстрела погибли итальянский репортёр Андреа Роккелли, его переводчик и российский правозащитник Андрей Миронов. Об этом заявил свидетель тех событий в телевизионном расследовании итальянских журналистов. Первая часть расследования вышла в эфире новостного телеканала RaiNews24.

В начале своего расследования авторы фильма задались вопросом , кто убил Роккелли и Миронова, поскольку судебные органы Италии точного ответа дать не смогли.

В июне 2017 года по данному делу в аэропорту Болоньи был арестован гражданин Италии и Украины Виталий Маркив. В 2013 году он ездил на Украину и принимал участие в событиях на Майдане, после чего вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и отправился воевать в Донбасс. Там он действовал под позывным «Итальянец».

В 2019 году суд города Павия признал Маркива виновным в убийстве Роккелли и Миронова. Мужчину приговорили к 24 годам тюремного заключения. В 2020 года Апелляционный суд Милана оправдал Маркива, а год спустя этот вердикт подтвердил Верховный Кассационный суд Италии.

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно санкционировал арестовать Маркива по обвинению в убийстве по мотивам национальной или политической ненависти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени.