Итальянские медики нашли похожий на британский штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/91575022-493c-11eb-a897-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Врачи в Италии обнаружили новую мутацию коронавируса, похожую на выявленный в Великобритании штамм. Такой «итальянский» COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.

С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную «английскую» разновидность, — рассказал глава ассоциации вирусологов страны Арнальдо Карузо.

Он отметил, что медики обнаружили новую мутацию случайно — они наблюдали за пациентом, который заразился коронавирусом в апреле и заинтересовались его анализами, которые снова дали положительный результат в августе. Они сделали несколько повторных тестов, которые снова показали наличие COVID-19.

Специалисты попытались выяснить, почему пациент заразился снова и изучили в лаборатории сданный биоматериал, передаёт La Repubblica.

К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему, — отметил Карузо.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Нидерландах, Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Как писал NEWS.ru, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.