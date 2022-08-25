Итальянская турфирма потеряла почти 100% выручки без россиян Итальянская турфирма Suditaliahotels потеряла более 90% выручки из-за отсутствия россиян

Фото: suditaliahotels.info

Итальянский туроператор Suditaliahotels потерял более 90% дохода в связи с отсутствием российских туристов на курортах, сообщил в беседе с РИА Новости коммерческий директор компании Саверио Презутти. По его словам, сумма понесенных потерь составила почти €8 млн.

Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял €8 млн, сейчас он находится в пределах 120 тысяч, — поделился он.

Презутти отметил, что некоторое количество россиян продолжает отдыхать в Италии, однако большинству трудно туда добираться, поскольку лететь в страну нужно с пересадкой в Турции или ОАЭ, а стоимость таких билетов существенно выше. Он заявил, что в ближайшее время компания попытается восполнить нехватку россиян, привлекая туристов из других стран.

Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои, — подытожил представитель Suditaliahotels.

Ранее также стало известно, что Лазурный Берег Франции потерял около €50 млн ввиду отсутствия туристов из России. Раньше на россиян приходилось около 7% общей выручки Французской Ривьеры, однако после введенных санкций они перестали ездить в курортную зону.