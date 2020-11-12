Итальянская полиция задержала россиянина за подделку документов

https://static.news.ru/photo/abb3317e-24f3-11eb-b88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Bozzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Милана задержала 35-летнего гражданина России по подозрению в изготовлении и сбыте через Интернет поддельных документов. В полицейском управлении уточнили, что речь идёт о выходце из Чечни, который может иметь отношение к недавним терактам в соседней Австрии.

Полицейские Вены ранее установили, что задержанный россиянин мог находиться в контакте с основным подозреваемым по делу о террористических атаках в Австрии. Во время обысков по месту жительства гражданина РФ были изъяты 20 поддельных паспортов, водительские права и другие удостоверения личности.

Следственные действия распространились на других иностранцев, включая выходцев из Чеченской Республики, которые занимались подделкой документов, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения итальянской полиции.

По данным правоохранителей, группа получала заказы по телефону или через Интернет. Стоимость услуг варьировалась от €300 до €1500. При этом заказчиков поддельных документов полиция пока не установила.

Помимо россиянина, по делу также были задержаны два гражданина Украины. В полицейском управлении уточнили, что россиянин находился в стране на основании заявления о получении политического убежища. Украинцы жили в Италии на законных основаниях.

Как писал NEWS.ru, ранее двух жителей Швейцарии задержали по подозрению в связях со злоумышленником, устроившим теракт в столице Австрии. Речь идёт о двух мужчинах 18 и 24 лет. В июле они ездили в Вену, чтобы встретиться с террористом. При этом у полиции нет данных, была ли связана поездка молодых людей с произошедшим в Вене.

Теракт в столице Австрии произошёл 2 ноября. В результате стрельбы на улицах города погибли пять человек, 18 получили ранения. Террорист был убит во время задержания. Позднее стало известно, что он был уроженцем Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. Впоследствии по делу о теракте были задержаны 15 человек.