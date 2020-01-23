В больницу итальянского Бари попала женщина, которая ранее вернулась из города Ухань. Симптомы её заболевания похожи на новый тип коронавируса, сообщает итальянская газета la Repubblica.
Итальянская певица вернулась на родину с гастролей в Китае, после чего прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, похожими на грипп. У неё началась лихорадка и кашель, специалисты заподозрили наличие коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, китайские чиновники остановили работу транспорта в городе Сяньнин. Причиной стала вспышка коронавируса. Это уже второй по счёту город в КНР, который фактически изолирован. Первым стал Ухань.
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