https://static.news.ru/photo/6393dec2-c192-11e9-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

В больницу итальянского Бари попала женщина, которая ранее вернулась из города Ухань. Симптомы её заболевания похожи на новый тип коронавируса, сообщает итальянская газета la Repubblica.

Итальянская певица вернулась на родину с гастролей в Китае, после чего прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, похожими на грипп. У неё началась лихорадка и кашель, специалисты заподозрили наличие коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские чиновники остановили работу транспорта в городе Сяньнин. Причиной стала вспышка коронавируса. Это уже второй по счёту город в КНР, который фактически изолирован. Первым стал Ухань.