Жительница итальянской провинции Савона оказалась заперта на карантин в одном доме с телом скончавшегося супруга. Это произошло из-за того, что власти решили дождаться официального подтверждения наличия инфекции у умершего.
Как
Он умер 9 марта, и только утром 11 марта администрация вывезла его труп. Все эти дни его вдова вынуждена была провести с ним дома.
В Италии количество скончавшихся от коронавируса достигло 827 человек. Только за одни сутки число случаев заражения инфекцией перевалило за 12 тысяч.
В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку, писал NEWS.ru.
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