https://static.news.ru/photo/dbf7c3ea-63c4-11ea-9d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Xinhua/Global Look Press

Жительница итальянской провинции Савона оказалась заперта на карантин в одном доме с телом скончавшегося супруга. Это произошло из-за того, что власти решили дождаться официального подтверждения наличия инфекции у умершего.

Как сообщает РИА Новости, правила карантина таковы, что к телам умерших от коронавируса нельзя даже приближаться. Когда мужчин умер, врачи несколько дней ждали результаты его анализов. Перед смертью у погибшего обнаружились симптомы коронавируса.

Он умер 9 марта, и только утром 11 марта администрация вывезла его труп. Все эти дни его вдова вынуждена была провести с ним дома.

В Италии количество скончавшихся от коронавируса достигло 827 человек. Только за одни сутки число случаев заражения инфекцией перевалило за 12 тысяч.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку, писал NEWS.ru.