Итальянец пришел на проповедь Папы Римского с ножом Римская полиция задержала мужчину с ножом на проповеди Папы Римского

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Полиция задержала мужчину, который попытался пронести кухонный нож на проповедь Папы римского, передает телеканал TG LA7. Предмет обнаружили при досмотре на входе на площадь Святого Петра в Ватикане. При этом мужчина оказал сопротивление. Сотрудник полиции получил легкие ранения.

По предварительным данным, задержанный имеет психическое расстройство. В этот день на воскресную проповедь Папы римского перед Апостольским дворцом пришли порядка 20 тысяч человек. Сначала подозрительный мужчина отказался показать содержимое сумки, которую нес. Затем, вынужденно открыл ее и вытащил нож , которым слегка ранил офицера, проводившего проверку.

Ранее Папа римский Франциск заявил, что уже обсуждал свои похороны с организаторами церемоний. Он хочет быть захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. По его словам, место для ритуальных действий уже подготовлено. Священнослужитель признался, что часто бывал там, а по воскресеньям утром задерживался в базилике на какое-то время. Он добавил, что чувствует тесную связь с энергией на этой территории.