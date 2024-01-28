Полиция задержала мужчину, который попытался пронести кухонный нож на проповедь Папы римского, передает телеканал TG LA7. Предмет обнаружили при досмотре на входе на площадь Святого Петра в Ватикане. При этом мужчина оказал сопротивление. Сотрудник полиции получил легкие ранения.
По предварительным данным, задержанный имеет психическое расстройство. В этот день на воскресную проповедь Папы римского перед Апостольским дворцом пришли порядка 20 тысяч человек. Сначала подозрительный мужчина отказался показать содержимое сумки, которую нес. Затем, вынужденно открыл ее и вытащил нож , которым слегка ранил офицера, проводившего проверку.
Ранее Папа римский Франциск заявил, что уже обсуждал свои похороны с организаторами церемоний. Он хочет быть захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. По его словам, место для ритуальных действий уже подготовлено. Священнослужитель признался, что часто бывал там, а по воскресеньям утром задерживался в базилике на какое-то время. Он добавил, что чувствует тесную связь с энергией на этой территории.