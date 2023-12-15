Итальянец получил два года условно за участие в боях в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Арестованный за участие в военных действиях в Донбассе итальянец Алессандро Бертолини был приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщил ТАСС адвокат Массимильяно Луиджи Шалла по итогам заседания суда. Мужчина содержался в тюрьме под Миланом.

Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Он свободен. Если он не совершит никаких преступлений в ближайшие пять лет, то будет [полностью] свободен, — сказал адвокат.

Бертолини был арестован 30 июня в аэропорту Мальпенса в рамках расследования в его отношении прокуратуры Генуи. Его подозревали в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. В 2021 году через органы этих республик Бертолини получил российское гражданство. При этом супруга итальянца в ход судебного заседания исключила его участие в каком-либо вооруженном конфликте.

Согласно итальянскому законодательству, участие граждан страны в боевых действиях в качестве наемников является уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что на Украине скончался испанец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представители МИД Испании отметили, что семья была уведомлена о его смерти. По данным СМИ, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. В мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны.

В свою очередь Минобороны РФ опубликовало видео признания наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. Также ВС РФ ликвидировали на передовой троих военнослужащих ВСУ из Шри-Ланки.