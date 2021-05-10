Итальянец 10 лет выдавал себя за слепого ради пенсии

https://static.news.ru/photo/7c06cada-b189-11eb-8126-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин Италии 10 лет получал пенсию по инвалидности, утверждая, что он слепой. При этом мужчина водил машину. Об этом сообщает РИА Новости.

67-летнего жителя города Кротоне задержали сотрудники Финансовой гвардии Италии, в этот момент мужчина был за рулём. По документам у лжеинвалида была диагностирована полная слепота.

Мошенника удалось разоблачить в рамках общенационального расследования. Фингвардия устроила проверку всех получателей пособия по инвалидности, в рамках которой ведомство сличало медицинские документы и данные о пенсионных выплатах.

Ранее Американская арбитражная ассоциация обязала компанию Uber выплатить компенсацию в размере $1,1 млн слепой женщине, которой 14 раз отказывали в поездках в такси с собакой-поводырём. По словам женщины, её «унижали» водители такси. В результате по причине одного из опозданий женщину уволили с работы.