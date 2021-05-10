Итальянец 10 лет выдавал себя за слепого ради пенсии

Гражданин Италии 10 лет получал пенсию по инвалидности, утверждая, что он слепой. При этом мужчина водил машину. Об этом сообщает РИА Новости.
67-летнего жителя города Кротоне
Мошенника удалось разоблачить в рамках общенационального расследования. Фингвардия устроила проверку всех получателей пособия по инвалидности, в рамках которой ведомство сличало медицинские документы и данные о пенсионных выплатах.
Ранее Американская арбитражная ассоциация обязала компанию Uber выплатить компенсацию в размере $1,1 млн слепой женщине, которой 14 раз отказывали в поездках в такси с собакой-поводырём. По словам женщины, её «унижали» водители такси. В результате по причине одного из опозданий женщину уволили с работы.