Итальянцы выступили против поставок оружия НАТО Украине

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В Италии прошла акция протеста под лозунгом «НАТО и ЕС, оставьте нас в покое», пишет РИА Новости. Жители страны возмущены продолжающимися поставками вооружений Киеву и заявили о нежелании становиться соучастниками войны НАТО против России. Президент ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзокателли рассказал агентству, что организация будет выступать за выход Италии из Североатлантического альянса.

Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине, — заявил Дзокателли.

Он добавил, что участники акции продолжат сбор подписей за отмену антироссийских санкций.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани ранее заявил, что западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу. Политик добавил, что цена, которую страны Евросоюза заплатят за конфликт России и Украины, окажется выше, чем при COVID-19. Он также отметил, что Киев пытается втянуть Запад в конфликт. Он напомнил, что украинское руководство на протяжении восьми лет убивает население на востоке страны и бомбит Донецк.