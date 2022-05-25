Итальянцы начали мыться в фонтанах ради экономии Моющихся в фонтанах ради экономии итальянцев сняли на видео

Фото © Cecilia Fabiano/LaPresse / globallookpress

Моющихся в фонтанах ради экономии итальянцев сняли на видео. Причём жителей Рима не смущают даже купающиеся там же животные и птицы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как молодые мужчина и женщина моются и бреются прямо в фонтане.

Из-за колоссального роста цен на водоснабжение и электричество римляне вспомнили, что можно подмываться и в общественных фонтанах, ну прям как их предки, — шутят авторы Telegram-канала, опубликовавшего ролик.

Итальянцы не единственные, у кого проблемы из-за отказа их властей от российских энергоресурсов. Некоторым британским семьям приходится проводить по полдня в McDonald’s, чтобы помыться и согреться, так как они не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги. А местные СМИ наловчились писать методички о том, как правильнее сэкономить.

Кроме того, рост цен на продукты питания в Великобритании побил 13-летний рекорд. Уровень жизни британских потребителей значительно снизился. Исследователи отметили, что четверть англичан «едва сводят концы с концами».