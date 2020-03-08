Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к властям Италии с просьбой не выпускать за границу граждан страны из-за коронавируса.
Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене, —
цитируетБабиша «Страна.ua».
Также он добавил, что большинство заражений в Чехии связано с лицами, которые путешествовали по Италии.
NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения заболевания в Италии закрыли все учреждения культуры. Также были ужесточены меры предосторожности в 14 провинциях.
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