https://static.news.ru/photo/6d3dd784-6133-11ea-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к властям Италии с просьбой не выпускать за границу граждан страны из-за коронавируса.

Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене, — цитирует Бабиша «Страна.ua».

Также он добавил, что большинство заражений в Чехии связано с лицами, которые путешествовали по Италии.

NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения заболевания в Италии закрыли все учреждения культуры. Также были ужесточены меры предосторожности в 14 провинциях.