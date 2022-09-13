Италию назвали страной, которая может привести к глубоким сдвигам в ЕС American Thinker: выборы в Италии осенью могут вызвать серьезнейший сдвиг в Евросоюзе

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Италия после выборов, которые пройдут в стране 25 сентября, может стать локомотивом наиболее существенного сдвига в Евросоюзе. Такое мнение высказал Сэмуэл Пикколи в статье для журнала American Thinker. Он напомнил, что резкий рост инфляции по причине антироссийских санкций уже вывел на улицы европейских городов десятки тысяч протестующих.

По словам автора статьи, расстановка сил в Евросоюзе начала меняться или уже изменилась. В частности, позиция Венгрии де-факто парализовала Вышеградскую группу, куда также входят Словакия, Польша и Чехия. При этом в Варшаве и странах Балтии постепенно вступают в более структурированные отношения с северными соседями — Швецией и Финляндией, поставив ЕС «перед фактом».

Также Пикколи напомнил, что на улицы Праги уже вышли десятки тысяч чехов, которые заявили протест и потребовали у правительства дополнительной государственной помощи из-за роста затрат на электроэнергию. В Лейпциге около семидесяти тысяч человек устроили протестные выступления по причине неэффективности мер правительства по преодолению кризиса стоимости жизни и борьбы с ускорением инфляции.

Обзреватель считает, что в Италии на всеобщих выборах может победить правоцентристская коалиция и это нарушит баланс сил в Европе еще сильнее. Лидер этой коалиции Джорджа Мелони в случае победы изменить план национального восстановления страны, одобренный ЕС, и направить деньги, в частности, на сокращение счетов за электричество. После этого в Брюсселе отметили, что менять план ради компенсации счетов они считают неприемлемым.

Позиции электората и истеблишмента по многим вопросам расходятся, и левоцентристская коалиция хорошо понимает, что следующие всеобщие выборы в Италии сулят жесткую борьбу. А для ЕС тяжелым будет грядущий отопительный сезон, — написал Пикколи.

Он полагает, что прагматичный подход лидеров итальянской правой коалиции приобретет популярность по всей Европе, а победа этого объединения може превратить Италию «в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света».

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен ограничить закупочную цену за газ из России до €80 за МВт•ч. Он также отметил, что что страна может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на €60 миллиардов больше, чем в прошлом году. По его словам, это соответствует трем процентам ВВП. Отмечалось, что ежегодные затраты на импорт энергоресурсов после отказа от углеводородов из России увеличились с €43 миллиардов до €100 миллиардов