Италию назвали лучшим другом России в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/cf892c7e-a5e2-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elisa Bianchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наиболее близким партнёром России в Евросоюзе является Италия. Об этом заявил председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелии.

По словам Петрочелли, Италия является наиболее близким партнёром для России в рамках Европейского союза по очень большому количеству вопросов.

У нас не всегда одинаковое видение, но мы находим способы договориться и сблизить наши позиции, если это действительно важно, — приводит слова итальянца РИА Новости.

Петрочелли рассказал, что в Италии существует консенсус среди представителей всего политического спектра на тему того, что санкции не должны быть самостоятельной целью и не должны вредить отношениям гражданских обществ стран.

Я считаю, что Италия — лучший друг России в рамках Европейского союза, — подчеркнул Вито Петрочелли.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» из России, причастных к ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий документ уже был одобрен в письменной форме, «в самом скором времени» текст правового акта будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза. Об этом писал NEWS.ru.