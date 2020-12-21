Италия закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e349bfe-42c3-11eb-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Власти Италии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса, рассказал итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Великобритания запустила сигнал тревоги в связи с новой формой COVID, которая, возможно, является мутацией вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, — написал он в Facebook.

Чиновник отметил, что соответствующее распоряжение планирует подписать Минздрав страны. Итальянские власти предупредили британских коллег об этих мерах.

Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.