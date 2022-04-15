Италия закроет порты для российских кораблей

Италия вслед за Румынией заявила о закрытии портов для российских судов с 17 апреля. Запрет также распространится на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, пишет газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, — сообщает издание.

Отмечается, что суда, которые находятся на данный момент в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

С 17 апреля руководство Румынии вводит запрет для судов под российским флагом заходить в порты страны. В документе сказано, что исключение составляют ситуации, когда судно нуждается в помощи и ищет место убежища, ему требуется аварийная остановка в порту по соображениям безопасности или для спасения жизней.

Принятый ранее Евросоюзом пятый пакет санкций против РФ включил в себя закрытие портов для судов из России. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.